Superbike, il primo acuto è di Lowes

Al mattino un nebbione che nemmeno a Casalpusterlengo a novembre. Poi, quando si accendono i motori per le prime prove libere del Mondile Superbike 2015, l’estate australiana si affaccia e regala una giornata spettacolare. Al primo turno di Phillip Island, pronti via, si pianta il motore della Ducati di Troy Bayliss dopo un paio di giri cronometrati. I tifosi, già in bel numero, tanti arrivati in moto, vanno a scolarsi una birra mentre in pista succedono cose interessanti. Se c’è presto un acuto di Alex Lowes con la Suzuki, tempo che resterà poi imbattuto per il grande caldo del pomeriggio, il lavoro dei team principali paga, soprattutto per un’Aprilia che nei test invernali aveva accusato un piccolo ma significativo ritardo.