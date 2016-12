Superbike, test Phillip Island: vola Lowes, male Guintoli

Ancora non è sbocciato il feeling tra il francese, che lo scorso anno si aggiudicò la corona iridata beffando all'ultima gara Sykes, e la sua Pata Honda: di oltre un secondo il ritardo di Guintoli, ancora fenato dalla caduta di Jerez, rispetto alla vetta (1'32"220). Subito prima dell'ex Aprilia c'è anche Niccolò Canepa: il genovese si piazza all'undicesimo posto. In fondo alla Top 10 della classifica combinata troviamo il ducatista Davide Giugliano (1'31"948), che non è sceso in pista per la brutta caduta nella prima giornata di test nella quale il romano si è fratturato due vertebre. Già ufficializzato il forfait per la prova d'esordio. Chiudiamo con Tom Sykes: alla sesta stagione in Kawasaki il britannico non sembra aver perso in brillantezza, piazzandosi a ridosso dei primi tre. L'obiettivo, per l'iridato 2013, è quello di sfatare il tabù del Gp Australia, dove il britannico non è mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio.

