Superbike, test Phillip Island: Lowes il più veloce, cade Giugliano

Alla fine la spunta Lowes . C'è il suo nome in vetta alla lista dei tempi al termine della prima giornata di test Superbike a Phillip Island. Ultimi ritocchi prima del debutto stagionale e la moto in cima è una Suzuki. 1.31.332 il tempo del britannico a fine giornata, tre decimi meglio di Jonathan Rea, primo del plotone Kawasaki-Aprilia. I valori dello scorso anno sembrano remergere, con le due case che si sono giocate il mondiale per nulla fiaccate dal nuovo regolamento.

Nell'ordine Rea, Haslam, Sykes e Torres, con alcuni dati interessanti. Il primo: Rea sta costantemente davanti al compagno di team. Il secondo: Haslam ha preso le misure Aprilia velocemente e potrebbe far paura subito. Il terzo: Torres, da esordiente, è già pronto a stupire. Le Ducati seguono a ruota, con Giugliano davanti a Davies. Il primo è stato protagonista di una caduta alla curva 11 all'inizio della sessione pomeridiana. Il secondo è ancora alla ricerca del feeling con la pista. La cattiva notizia, però, è arrivata da Davide: le visite mediche hanno evidenziato due vertebre rotte, la prima e la seconda lombare, con gara d'esordio a forte rischio per il pilota romano, ricoverato in ospedale. E se il novellino Van Der Mark chiude in nona posizione, occorre scendere fino in tredicesima per trovare l'altra Honda, quella del campione del mondo Guintoli, ancora in difficoltà per il dolore al collo strascico della caduta nei test di Jerez.