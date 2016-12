Superbike, cancellata la gara di Mosca

Non c'è pace per il calendario del Mondiale Superbike e la sua tappa russa. Anche quest'anno, infatti, il round di Mosca è stato cancellato dopo che inizialmente era in programma per il 5 luglio sul Moscow Raceway. Dorna e Fim hanno spiegato che il promotore russo dell’evento, YMS Promotion, non ha fornito le garanzie richieste come da contratto per confermare e mettere in atto l’organizzazione dell’evento. La gara non verrà sostituita e per questo il calendario sarà composto da 13 round.