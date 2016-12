Supersport, Faccani all'assalto: "Punto a stare nei primi dieci"

Marco Faccani è la grande speranza italiana per il Mondiale Supersport. Dopo aver vinto il titolo europeo Superstock, adesso c'è la sfida più difficile. "E' un bel salto, ci sono tante cose da capire sulla moto, oltre al fatto che metà delle piste saranno nuove per me - ha detto il pilota della Kawasaki ad Alberto Porta - . Avere un compagno di squadra come Sofuoglu è positivo, anche se non sarà facile tenergli testa. Obiettivo? Stare nei primi dieci".