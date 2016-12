Superbike, nessuna frattura per Guintoli

Sospiro di sollievo per Sylvain Guintoli. Il campione del mondo Superbike, infatti, si è sottoposto in Inghilterra agli esami dopo la caduta nei test di Jerez, in cui ha riportato alcune contusioni a collo, schiena e caviglia destra. Gli esami non hanno evidenziato fratture e il francese della Honda ha subito iniziato la fase di riabilitazione, con fisioterapia e l'uso della camera iperbarica.