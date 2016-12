Superbike, Rea e la Kawasaki svettano nei test di Jerez

Ma non è il vicecampione del mondo a fare da riferimento, bensì il suo nuovo socio di box Jonathan Rea, già molto in palla in sella alla Ninja che come le altre 4 cilindri ha perso un po’ di potenza per via del nuovo regolamento , ma che va ancora molto forte. Il guizzo di Lowes con la Suzuki, secondo a fine giornata, evita la doppietta Kawasaki, e mentre le Aprilia si defilano un po’ non partecipando al cronometraggio ufficiale con una delle due moto a disposizione dei piloti, molto veloce comunque Leon Haslam, sorprendono per sostanza le Ducati, con Davide Giugliano e Chaz Davies a 2 decimi dal miglior tempo. Segno che le Panigale 2015 segnano un bel passo in avanti. Ovvio che c’è ancora tanto da lavorare, ma il sentiero preso sembra quello giusto. Bella sorpresa Sylvain Barrier con la BMW curata dalla filiale italiana, sesto a soli otto decimi da Rea e davanti a Randy de Puniet, vecchia volpe che soffre un po’ l’elettronica della Suzuki. Michael Van der Mark, al netto della scivolata, è andato molto forte nel suo primo vero confronto con i grandi della Superbike. Ne vedremo delle belle dal campione Supersport 600 in carica. Niente trasponder per Max Biaggi, che comunque ha girato a lungo portando a casa, anzi al box, informazioni preziose per l’esercito di ingegneri Aprilia.