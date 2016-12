Superbike, presentato il team Pata Honda

“Portare il numero 1 in carena non è una cosa da poco, perché non succede spesso. Per me si tratta più di una cosa simbolica, perché quest’anno proverò a riconquistarlo su un’altra moto, la Honda CBR. Porterò comunque questo numero con orgoglio. Sono più motivato che mai per questa nuova sfida ed ho trovato una squadra che vuole vincere a tutti i costi. La moto è cambiata molto durante l’inverno e le regole hanno avuto il loro effetto. Il team ha lavorato duramente e sappiamo che sarà dura, ma è questo il bello! Il motore 2015 è molto simile a quello dell’anno passato ed un po’ meno brusco, il che è una buona notizia in quanto la versione standard si adatta alle nuove regole. Stiamo ancora lavorando su un paio di cose come la distribuzione dei pesi e le geometrie, ma la moto è già di per sé molto diversa da quella dello scorso anno. Sono davvero felice del lavoro che è stato fatto durante l’inverno, ce n’è ancora da fare ma la squadra è davvero competitive, si sente la forza di un brand come Honda”, ha commentato Guintoli.