Superbike, a Portimao vola Haslam

Finalmente una tregua. I nuvoloni sono rimasti sull’oceano Atlantico e per qualche ora quelli della Superbike hanno potuto lavorare tranquilli nella seconda giornata del test di Portimao, importantissimo per la sgrossatura delle moto in versione 2015 che presentano parecchie novità. Le prime indicazioni, da prendere con le molle vista la mancanza di un cronometraggio ufficiali, raccontano di un sostanziale livellamento delle prestazioni tra Aprilia, la più veloce con Leon Haslam, Ducati e Suzuki. L’asfalto prima umido poi asciutto ma freddo ha consentito tempi di tutto rispetto, a meno di due secondi dal record in gara. Tenendo conto che si trattava della prima uscita del nuovo anno niente male.