Superstock, arriva la tedesca Neubauer

Aumenta il numero delle donne impegnate nel mondo delle moto. Dopo Ana Carrasco e Maria Herrera in Moto3 e Laia Sanz, recente splendida protagonista alla Dakar, le due ruote in pista si fregiano della presenza di un'altra rappresentante del gentil sesso. Si tratta di Ricarda Neubauer , che parteciperà al campionato europeo Superstock 600 in sella alla ZX-6R del Team Go Eleven Kawasaki. La 21enne tedesca Neubauer ha già fatto vedere grandi cose, prima nella ADAC Junior Cup (dal 2011 al 2013) e poi, lo scorso anno, nella Suzuki GSX-R 750 Cup.

“Sono grata al team Go Eleven per avermi dato la possibilità di realizzare il sogno di una vita - ha commentato Neubauer - . Fin da quando ero bambina ho sempre avuto una grandissima passione per le moto, ma non è facile per una ragazza iniziare questa professione. In mezzo ad un mondo di maschi, per me la gavetta è stata molto dura, ma ora mi sento pronta per questo importante passo della mia carriera. Voglio ringraziare la mia famiglia e tutti i sostenitori che credono in me e rendono tutto questo possibile". Anche il team manager Denis Sacchetti ha sottolineato le qualità della pilotessa: "In passato mi è capitato di correre contro alcune ragazze e devo ammettere che sanno essere più cattive dei maschietti. Una tra le più forti al mondo, che conosciamo, è Alessia Polita, ha partecipato anche al Mondiale Supersport e guidava molto meglio di molti avversari uomini. Sono felice di poter lavorare insieme a Ricarda, sono certo che saprà stupire, il nostro obiettivo è che diventi una rivelazione per il campionato”.