Superbike, ancora pioggia sui test di Portimao

Il nuvolone fantozziano non risparmia nemmeno oggi i ragazzi della Superbike. Fa freddo, tira vento, e c’è quell’asfalto umido ma non del tutto bagnato che rende inutile provare a scendere in pista. I debuttanti che devono fare chilometri, vedi Nico Terol, Jordi Torres e Leandro Mercado, e le squadre alle prese con tantissime novità, vedi MV Agusta, mettono insieme un paio di giri qua e là, ma è facile prevedere che anche la seconda giornata di test a Portimao andrà sprecata, soprattutto per i big che non ricavano nessuna utilità dalle brevi uscite in pista.