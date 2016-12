Superbike: Max Biaggi cade nei test di Portimao

Un disastro quasi totale. La prima giornata di scuola della Superbike 2015 doveva essere già un compito in classe, primo confronto con relative risposte dal cronometro. Invece, il cielo sopra Portimao ha pensato bene di scaricare pioggia a singhiozzo, per la disperazione di piloti e ingegneri. Tante ore con l’asfalto solo umido, quindi niente da fare, inutile scendere in pista. Brevi periodi di bagnato totale, con qualche coraggioso ad infilare la tuta antipioggia e mettersi al lavoro. Qualche giro per le Ducati, quelle ufficiali del team Aruba.it e quelle private (Althea e Barni), un assaggio per le Suzuki e per le due Aprilia di Leon Haslam e Jordi Torres.