Aprilia, c'è Max Biaggi per i test di Portimao e Jerez

Collaudatore d'eccezione per l'Aprilia nei test di Portimao e Jerez: toccherà infatti a Max Biaggi provare la nuova RSV4 insieme ad Haslam e Torres che la porteranno in gara nel Mondiale Superbike. Il 43enne pilota romano torna, a partire da domani, in sella per quattro giorni (mercoledì e giovedì in Portogallo, lunedì e martedì in Spagna) dopo i test dello scorso anno al Mugello con l'Aprilia MotoGP.