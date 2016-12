Sbk, al via i test: Guintoli in pista con il numero 1

La stagione 2015 della Superbike è ufficialmente iniziata. Subito in pista il campione del mondo Sylvain Guintoli passato dall'Aprilia alla Honda, a Portimao il francese del team Pata ha esibito il numero 1. In sella anche il compagno Michael van der Mark, vincitore lo scorso anno della Supersport, per i tre giorni di test. Poi si sposteranno ad Aragon per unirsi ai team Kawasaki per altri due giorni di prove (19-20 gennaio). Nei seguenti due giorni arriverà il debutto del team Aruba.it - Ducati Superbike Team a Portimao. Insieme a Giugliano e Davies ci saranno anche Red Devils Aprilia con Jordi Torres per la prima volta ai comandi di una RSV4 RR, Crescent Suzuki, BMW Motorrad Italia, Althea Racing e Team Hero EBR. Nelle giornate del 26 e 27 gennaio quasi tutti i team si ritroveranno a Jerez de la Frontera. Sarà l’ultima occasione europea di scendere in pista prima dei test ufficiali di Phillip Island del 16 e 17 febbraio.

Ecco il programma completo:

14-16 gennaio Portimao: Pata Honda World Superbike

19-20 gennaio MotorLand Aragon: Pata Honda World Superbike, Kawasaki Racing Team, Grillini Kawasaki, Team Pedercini Kawasaki (Salom)

21-22 gennaio Portimao: Aruba.it – Ducati Superbike Team, MV Agusta Reparto Corse (WSBK and WSS), BMW Motorrad Italia, Red Devils Aprilia + Crescent Suzuki + Team Hero EBR + Althea Racing Ducati + San Carlo Puccetti Kawasaki (WSS)

26-27 gennaio Jerez: Ducati Superbike Team, Red Devils Aprilia, Kawasaki Racing Team, Crescent Suzuki, BMW Motorrad Italia, Pata Honda World Superbike, Team Hero EBR, Althea Racing Team Ducati, Team Pedercini Kawasaki (Salom) + San Carlo Puccetti Kawasaki (WSS)