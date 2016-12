Superbike, a Magny Cours trionfo Aprilia

Grande domenica per l'Aprilia a Magny Cours, penultima tappa del Mondiale Superbike. Marco Melandri e Sylvain Guintoli hanno occupato i primi due gradini del podio in entrambe le manche, dividendosi anche le vittorie. Il gioco di scuderia, insomma, è stato messo in atto, ma solo a metà. Sta di fatto che adesso Tom Sykes (Kawasaki) ha soli 12 punti di vantaggio su Guintoli quando al termine del campionato manca solo la prova di Losail. Nella Supersotck 1000 successo dell'argentino Leandro Mercado con la Ducati.