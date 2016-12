Superbike, i piloti in campo a Imola

Prima di scendere in pista a Imola per le prove libere, i piloti della Superbike hanno trovato il tempo per una partita di calcio. Sykes e compagni, uniti sotto i colori dell'Sbk Dream Team, hanno sfidato l'Imolese All Stars in un match benefico. Da una parte, oltre al campione del mondo, anche Melandri, Baz, Giugliano, Corti, Badovini, Scassa, Haslam ed ex-calciatori professionisti del calibro di Enrico “Tarzan” Annoni, Marco Negri, Moreno Mannini, Ivano Bonetti, Sergio Domini, Cristian Lantignotti, Massimo “Condor” Agostini e Alessandro Bianchi, dall'altra squadra locale composta da giocatori della Imolese, da vecchie glorie del calcio e da alcuni personaggi di spicco della città. Dopo due tempi da 25’ ciascuno, con calcio d'inizio affidato al nostro Guido Meda, l'incontro si è concluso con un pareggio per 4-4. Subito dopo il fischio finale, si è tenuta una sfida ai rigori: l'ultimo a tirare è stato Nicolas Fabrizio, figlio di Michel e militante nelle giovanili del Milan. Il giovanissimo talento non ha sbagliato dal dischetto, spedendo la palla sotto l'incrocio dei pali. Leon Haslam nominato "man of the match", Alessandro Nocco giocatore rivelazione.