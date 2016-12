Superbike, la EBR conquista i Motodays

Le EBR, Erik Buell Racing, è l'ultima arrivata nel campionato Superbike insieme alla MV Agusta e (prossimamente) la Bimota. E i Motodays di Roma sono stati l'occasione per la prima apparizione ufficiale di fronte al pubblico europeo per il marchio Usa. L'elegante stand di EBR Europe ha fatto da cornice alla 1190RX di EBR, al centro dei riflettori, mentre la Race Replica EBR in esposizione testimoniava le ambizioni sportive, vista la partecipazione non solo al campionato nazionale americano AMA, ma anche al Mondiale. Le prime EBR sbarcheranno negli showroom dei concessionari europei nel mese di aprile.