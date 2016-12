Superbike, presentato il team Bmw con Barrier

Per prepararsi al meglio al campionato che prenderà il via a Phillip Island in Australia il 22 febbraio 2015, il BMW Motorrad Italia SBK Team ha effettuato una prima sessione di test a Jerez in Spagna il 27 e 28 novembre, secondo un programma di preparazione che proseguirà il 21 e 22 gennaio a Portimao in Portogallo e si concluderà il 26 e 27 gennaio ancora sul circuito di Jerez. "Sono davvero felice di restare nel BMW Motorrad Italia SBK Team. La stagione appena conclusa è stata difficile per me a causa degli incidenti e degli infortuni che mi hanno costretto a rinunciare a molte gare. La mia squadra però mi è sempre rimasta vicina e questo mi ha aiutato a superare i momenti più complicati. Ogni volta che siamo scesi in pista abbiamo conquistato i migliori risultati nella classe EVO. Con i nuovi regolamenti sono certo che, grazie alle capacità tecniche della mia squadra ed alla competitività della mia BMW, potremo disputare una stagione ai massimi livelli”, ha detto Barrier. "Il campionato mondiale 2014 è stato per noi difficile e anche sfortunato, ma alla fine abbiamo comunque ottenuto degli ottimi risultati. Guardiamo quindi con fiducia alla prossima stagione, forti di uno staff tecnico di prim'ordine, di un pilota giovane e talentuoso e di una moto completamente rinnovata. La BMW S 1000 RR in versione 2015 ha già dato ottimi responsi, a noi quindi il compito di lavorare per svilupparla in pista, soprattutto per quanto riguarda la parte elettronica. La squadra è molto motivata ed abbiamo tutti una grande voglia di tornare a correre per cogliere i migliori risultati possibili, in un campionato che torna ad essere unico e non più diviso in due categorie", le parole di Andrea Buzzoni, general manager di Bmw Motorrad Italia.