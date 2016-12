Superbike, Torres sull'Aprilia del team Red Devils

Sarà Jordi Torres ad affiancare Leon Haslam nel team Red Devils, che dalla prossima stagione schiererà le Aprilia ufficiali nel Mondiale Superbike . Lo spagnolo è stato preferito a Michel Fabrizio, che aveva guidato la RSV4 RR nei recenti test di Jerez. Torres, in arrivo dalla Moto2 dove nel 2013 ha conquistato tre podi, proverà per la prima volta la moto a metà gennaio nei test che la squadra disputerà dopo la pausa invernale.

"Sono molto contento di correre nel mondiale Superbike e soprattutto di poterlo fare nel team Red Devils e con l’Aprilia RSV4 RR, la moto campione del mondo. E’ una tappa importante della mia carriera e quindi sono molto determinato e la voglio affrontare nel migliore dei modi. So che non sarà facile perché il livello della Superbike è molto alto, ma a me piace correre con le moto potenti e quindi spero di adattarmi in fretta alla mia RSV4. Sono davvero ansioso di poterla provare e conterò i giorni che mi separano dai test di metà gennaio. Ringrazio Andrea Petricca e l’Aprilia che hanno creduto in me e che cercherò di ripagare con delle grandi prestazioni", ha commentato Torres.