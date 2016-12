Superbike, Badovini ed Elias al team JR Racing

Saranno Ayrton Badovini e Toni Elias i piloti dle neoanto JR Racing Team. Lo spagnolo e l'italiano, entrambi reduci da una stagione travagliata rispettivamente con Aprilia e Bimota, guideranno la Bmw S 1000 RR. A gestire la squadra sarà l'australiano ex campione del mondo, Troy Corser. "Credo che la BMW S 1000 RR si adatterà molto bene al nuovo regolamento. Mi ricordo ancora la versione da me utilizzata e credo che questa non potrà che essere meglio. Avere nella squadra una leggenda come Troy Corser ci aiuterà a migliorare come squadra e credo ne beneficerò anche io come pilota. Sono davvero felice di far parte di questo nuovo ed entusiasmante progetto e non vedo l’ora di iniziare", ha detto Badovini.