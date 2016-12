Superbike: ecco il calendario per il 2015

La Fim ha diramato il calendario provvisiorio del prossimo Mondiale di Superbike. Sylvain Guintoli dovrà difendere il titolo in 28 gare: si riparte il 22 febbraio come da tradizione in Australia, a Phillip Island, per poi concludere con il gran finale il 18 novembre in Qatar. La novità è rappresentata dalla Thailandia dove si correrà il 22 marzo. Due le tappe in Italia: Imola il 10 maggio e Misano il 21 giugno. Niente Sudafrica, c'è la Russia.