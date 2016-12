La Superbike approda in Thailandia

Nuova tappa nel Mondiale Superbike . Nel calendario della prossima stagione, infatti, figura la Thailandia con il Chang International Circuit, in Buriram. Si tratta di un debutto assoluto nel calendario delle derivate di serie, in programma nel weekend dal 20 al 22 marzo 2015. L’accordo con gli organizzatori dell’evento ha una durata di 3 anni. A seguito del recente sopralluogo effettuato presso il circuito, i rappresentanti FIM e Dorna hanno approvato il processo di omologazione della pista e appurato che, sia il tracciato, sia le strutture sono pronti per accogliere la Superbike. Il circuito può ospitare fino a 40 mila spettatori. La pista è lunga 4,554 km con 12 curve.

La Thailandia è la ventiquattresima nazione ad ospitare un round del Mondiale Superbike e, come tutta l’Asia, rappresenta un mercato strategico per il campionato. Il round tailandese si aggiunge alla lista dei 12 appuntamenti del 2014 già confermati per la prossima stagione. Dorna e FIM stanno lavorando insieme per finalizzare il calendario 2015, che vedrà un massimo di 15 round.