Superbike, Haslam sull'Aprilia del team Red Devils

Chiusa la sua squadra ufficiale, l'Aprilia si affiderà al team Red Devils per schierare le nuove RSV4 RR nel Mondiale Superbike. E il pilota di punta sarà Leon Haslam, che dopo qualche stagione altalenante cerca il riscatto. Lasciata la Honda, il 31enne inglese riparte dall'Italia. "Correre in un team come quello di Andrea Petricca mi riempie di orgoglio ma anche di responsabilità, perché so che il prossimo anno dovremo lottare per il vertice della classifica. Ritengo di avere l’esperienza e le capacità per poterlo fare e soprattutto so di poter contare su di un’ottima squadra e sulla moto campione del mondo", ha detto.