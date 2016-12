Superbike: Guintoli passa alla Honda, Rea in Kawasaki

Subito aver vinto il titolo Superbike con l'Aprilia, Sylvain Guintoli e la Honda hanno annunciato il loro matrimonio. Il francese, infatti, correrà con la CBR 1000RR della squadra ufficiale olandese Ten Kate. Al suo fianco Guintoli avrà il fresco campione della Supersport, Michael van der Mark, per una coppia iridata che va a sostituire quella britannica Rea-Halsam. Lo stesso Jonathan Rea che affiancherà Sykes in Kawasaki, come ufficializzato dalla stessa casa di Akashi.

"Sono ancora eccitato per il titolo- ha ammesso il 32enne di Montelimar, Guintoli - , ma sono davvero contento di entrare nella famiglia Honda. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida. Rea è stato spesso veloce con la Honda, quindi penso che ci sia un grande potenziale e le nuove regole dovrebbero aiutarci. Aspetto con ansia il primo contatto con la moto per capire come va". Soddisfatto dell'accordo anche il tema manager, Ronald Ten Kate: "Per diverse ragioni si tratta della fine di un’era, ma anche dell’inizio di una nuova ed entusiasmante per noi. Sono davvero contento di dare il benvenuto a Sylvain nel team e nella famiglia Honda. Ha un’ottima esperienza nella competizione e quest’anno è stato bravo a colmare il gap in classifica e laurearsi campione. Con Mikey (van der Mark) dall’altro lato del box credo che siamo riusciti ad ottenere il giusto mix di freschezza ed esperienza che tutti i team manager vorrebbero avere. Abbiamo un programma di test molto intenso questo inverno e non vedo l’ora che inizi la prossima stagione.”