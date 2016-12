Superbike, scintille social tra Baz e Sykes

A questo punto Sykes si è scatenato con una serie di tweet non certo di ringraziamento... "Buona fortuna per la prossima stagione... E congratulazioni per il tuo 5° posto. Devi esserne orgoglioso?". "Come sempre il tuo ego è troppo grande per vedere le necessità del team. Non hai mostrato rispetto per gli ordini del team". "Questi ordini ti soon stati dati probabilmente dopo il caos che hai combinato a Sepang". "Gli ordini sono ordini dati a te dal team e non per me. Il team e il costruttore che ti ha dato tutto...". "Grandi parole, bocca grande. Sì, mi hai aiutato a Magny Cours. Ma i miei dati e i miei setting ti hanno aiutato quando sei arrivato in Kawasaki". Insomma, peccato solo che Baz emigri in MotoGP altrimenti nel 2015 sarebbero state scintille anche in pista e non solo a parole...