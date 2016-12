Superbike: Sylvain Guintoli vince in gara1 e tiene aperto il mondiale

Strategia e coraggio. Questa la ricetta che regala a Guintoli il successo nella prima manche, regalandogli la possibilità di coccolare - ancora per qualche ora - il sogno mondiale. Ma il francese firma quella che probabilmente è la sua gara più bella della carriera, come conferma anche Max Biaggi in telecronaca. Diventa dunque decisiva gara2, con il francese che a questo punto diventa il favorito, nonostante i tre punti di distacco. Complice la situazione difficile nel box Kawasaki, dove Sykes prede atto del fair play negato dal compagno di box, Baz, che negli ultimi giri ha deliberatamente ignorato l'ordine di scuderia, non cedendo il secondo posto al campione in carica. Gesto che di fatto ha pareggiato i conti con il regalo fatto da Melandri a Guintoli nel round precedente. Che vinca il migliore dunque. Ma intanto, gara1 ha mostrato la forza di Guintoli e dell'Aprilia, ma anche una pressione extra per Sykes, in difficoltà nel tenere il passo dei migliori. Almeno fino agli ultimi giri, quando ha trovato la forza per alzare il ritmo e andare a prendersi un terzo posto buono per limitare i danni. Da tenere d'occhio per la seconda manche anche Rea, costante e pericoloso per tre quarti di gara1, fino a quando la sua Honda ha iniziato a protestare per un ritmo imposto troppo sopra le righe. Nonostante un dritto negli ultimi giri, l'inglese è comunque riuscito a tenere dietro il poleman Giugliano, che ha vinto la volata su Elias e Davies. Mentre è letteralmente sprofondato Melandri, 8° dopo una gara a singhiozzo. L'impressione è che il ravennate abbia soprattutto evitato di trovarsi in posizioni "scomode", che avrebbero potuto condizionare il risultato della corsa. Marco ha firmato comunque una serie di bei sorpassi, prima di chiudere nelle retrovie.