Superbike: Davide Giugliano firma una pole da record in Qatar

SP1 - E' Melandri che si aggiudica il primo step della qualifica, girando in 1:58.468, ma senza trovare ancora il feeling perfetto con la sua RSV4. Al punto che Salom, conla Kawasaki ZX-10R EVO, riesce a marcarlo stretto, 2° per soli 86 millesimi. Più staccato Barrier, che però nel finale va a sbattere violentemente sull'asfalto, disarcionato dalla sua BMW dopo un highside. Fortunatamente pilota illeso, ma turno che finisce in regime di bandiera rossa. Canepa invece non riesce dunque a bettere le altre EVO con la Ducati 1199R, accontentandosi della quarta piazza appena davanti ad Andreozzi.



SP2 - Parte subito molto bene Giugliano, che si prende la vetta della classifica provvisoria, seguito da Baz, Rea e Sykes. Solo 7° Guintoli, mentre Melandri è addirittura 11°. Decisivo quindi il giro che attende i piloti dopo l'ultimo cambio gomme. Dove è Baz ad aprire le danze, migliorandosi nettamente e girando in 1:57.281. Non batte, però, per 1 millesimo, il record di Ben Spies (2009, 1:57.280). Mentre cadono Lowes e Rea. Tocca allora ancora a Giugliano fare il suo "giro matto", spingendo fortissimo e centrando l'obiettivo: stracciato il record della pista, con il tempo di 1:57.033! Grande risultato e beffa per Baz, che resta dietro per 248 millesimi. Si accontenta invece della terza piazza, senza prendere troppi rischi, Sykes, 3° a +0.435, marcato anche da Davies a meno di 1 decimo. Non ingrana infine Guintoli, che si stabilizza in quinta posizione, con 8 decimi di ritardo, che non nascondono tutto il loro peso psicologico in vista delle due gare decisive per il titolo.