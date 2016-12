Superbike: Jonathan Rea vola nel quarto turno in Qatar

E' la Honda di Jonathan Rea che si aggiudica il quarto turno di prove libere della Superbike, girando in 1:58.246 nella notte di Losail. Seguono le Kawasaki del campione in carica, Sykes (+0.359), e di Baz (+0.505), che relegano in quarta piazza l'Aprilia di Guintoli (+0.512). Alle loro spalle Elias (Aprilia, +0.633), poi Haslam (Honda) e le Ducati di Davies e Giugliano (+0.948). Melandri (Aprilia, +1.085) è 9° davanti a Lowes (Suzuki).