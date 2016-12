Superbike, GP Qatar: a Rea le prime libere, Melandri sesto

In tre sotto il muro dei due minuti, tra questi sorprendentemente non c'è né Sykes né Guintoli che si studiano in attesa della resa dei conti di domenica che decreterà il nuovo Campione del mondo. Proprio il francese era in testa alla classifica fino a pochi secondi dalla fine, quando prima Lowes, poi Baz e infine Rea gli sono andati davanti. Per quanto riguarda gli italiani, oltre all'Aprilia di Marco Melandri piazzata sesta, Niccolò Canepa finisce ottavo mentre Davide Giugliano è solo undicesimo.