Superbike, Aprilia e Guintoli sperano in Melandri

Tra i due litiganti Tom Sykes e Sylvain Guintoli, a godere non sarà Marco Melandri. Ma il ravennate dell'Aprilia potrebbe giocare un ruolo determinante nel duello che assegnerà il titolo della Superbike. A Losail "Macio" rischia di dover fare l'ago della bilancio e l'impressione è che darà una mano più alla squadra che non al compagno francese. Tradotto: potrebbe farsi da parte in una delle due manche, ma nell'altra farà la sua gara.