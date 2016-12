Superbike, a Losail il duello finale Sykes-Guintoli

Sykes, invece, potrà contare sulla collaborazione di Baz. Quello che è certo è che sotto i riflettori del Qatar sarà grande battaglia. "C'è molto in gioco - ha ammesso Sykes - , ma penso solo a comportarmi come in ogni altro weekend. Alla fine, però, siamo noi quelli in vantaggio e dovremo sfruttare al massimo questa situazione. Per il terzo anno sono nella fortunata posizione di poter combattere per il campionato e per questo dovremo solo vedere cosa si può fare in gara". Anche Guintoli, comunque, si dice ottimista: "L'ultima volta che sono stato in Qatar ho vinto la 8 Ore di Doha e il mio team ha vinto il Mondiale Endurance, nel 2010. Amo questa pista e si adatterà alla RSV4 come un guanto. Sono eccitato in vista del weekend e concentrato sul nostro obiettivo. Ho lavorato duro e, da Laguna Seca, abbiamo recuperato il nostro svantaggio passando da 44 a 12 punti. Sykes si sta difendendo bene ma ora siamo davvero molto vicini". Il tutto mentre Marco Melandri sembra giurare fedeltà all'Aprilia più che a Guintoli... "Ho voglia di continuare la mia striscia positiva di risultati e di aiutare Aprilia a conquistare il Mondiale costruttori", ha spiegato.