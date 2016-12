Superstock 1000, Savadori cade all'ultimo giro: titolo a Mercado

Drammatico finale nella Coppa Fim Superstock 1000. Lorenzo Savadori aveva il titolo in mano, quando è scivolato sulla pista bagnata nell'ultimo giro della gara di Magny Cours. Il pilota della Kawasaki era appena ripassato al comando, ma gli sarebbe bastato anche chiudere secondo per scavalcare il leader Leandro Mercado (Ducati), al via con soli 5 punti di vantaggio e in difficoltà sull'acqua. A vincere è stato il francese Matthieu Lussiana /Kawasaki), con l'argentino del team Barni quarto e campione.