Supersport, trionfo MV Agusta con Cluzel

Trionfo italiano nella gara Supersport di Magny Cours. La vittoria, infatti, è andata alla MV Agusta di Jules Cluzel , che ha tagliato il traguardo davanti a tutti dopo la caduta del leader Kenan Sofuoglu. Sul podio con Cluzel sono saliti anche van der Mark (Honda), secondo e protagonista di una scivolata, e Roberto Rolfo (Kawasaki). Il piemontese ha battuto Lorenzo Zanetti (Honda) anche grazie alla bandiera rossa che ha chiuso la corsa in anticipo.

la gara è stata interrotta nel corso del dodicesimo giro per questioni di sicurezza, a causa della rottura di un air fence. Cluzel ritorna sul gradino più alto del podio nella propria gara di casa dopo l’affermazione del 2012, conquistando il secondo posto della classifica ai danni di Florian Marino (Kawasaki), quinto al traguardo. Per Rolfo si tratta del secondo piazzamento nella top 3 dopo quello ottenuto lo scorso giugno a Sepang. Settimo Roberto Tamburini (Kawasaki). Fuori dai giochi nelle fasi iniziali la wildcard Lucas Mathias (Yamaha), grande protagonista delle prime due giornate in pista.