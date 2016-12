Superbike, Guintoli vince gara-1 a Magny Cours e avvicina Sykes

Guintoli conquista il terzo successo della stagione dopo quelli di Phillip Island e di Assen, ottenuti sempre in gara-1, per un totale di sette vittorie in carriera nel Mondiale Superbike. Guintoli ha recuperato la testa della corsa al diciassettesimo passaggio, superando Marco Melandri. Il ravennate era stato autore di un ottimo recupero fino ad ottenere la leadership della corsa, salvo poi cedere il passo al compagno di squadra nel finale. Terzo posto per un Jonathan Rea (Honda) molto in forma sul bagnato di Magny Cours e in grado di precedere la coppia di piloti Kawasaki, con il capoclassifica Sykes davanti a Loris Baz. Il pilota di casa ha lasciato sfilare il campione in carica all’ultima chicane, permettendogli di recuperare due punti preziosi per la classifica. Leon Haslam (Honda) ha tagliato il traguardo in sesta posizione, con Davide Giugliano (Ducati Superbike) settimo a grande distanza dopo una scivolata nelle fasi iniziali e seguito da Lorenzo Lanzi e Max Neukirchner. Primo classificato nella EVO è Sylvain Barrier (BMW), decimo a precedere Niccolò Canepa (Ducati). Il leader della categoria, David Salom (Kawasaki), non ha preso parte alla corsa per motivi precauzionali, dopo l’infortunio di sabato alla mano già operata lo scorso mese di luglio. Gara-1 ha visto numerose cadute eccellenti, tra cui spiccano quelle della coppia Suzuki composta da Alex Lowes e Eugene Laverty, Chaz Davies (Ducati), Xavi Fores (Ducati) e Toni Elias (Aprilia).