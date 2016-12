Superbike, Sykes padrone della Superpole anche in Francia

Sykese era riuscito a trovare la giusta messa a punto della ZX-10R nel quarto turno di libere, riconfermandosi al vertice in tempo per poter ottenere la quinta pole position della stagione, la ventiquattresima in carriera. E il nuovo best lap della pista non lascerà tranquilli i suoi avversari. Il numero uno della Kawasaki ha beffato Davide Gougliano. Il romano, rimasto al vertice della classifica nella prima metà del turno, era in lotta sul filo dei millesimi con l’autore della pole durante il suo ultimo tentativo prima della bandiera a scacchi, ma una piccola sbavatura non gli ha permesso di avere la meglio sul rivale del team KRT. Terzo posto per Jonathan Rea, che non partiva dalla prima fila dal round portoghese dello scorso mese di luglio. Quanto a Guintoli, sarà costretto, davanti al pubblico di casa, a due buone partenze per non perdere terreno nei primi giri da Sykes. Loris Baz, fresco di ufficializzazione in MotoGP , aprirà la terza fila dello schieramento e verrà affiancato dai piloti Suzuki Alex Lowes e Eugene Laverty. Il giovane pilota transalpino si è dovuto far strada attraverso la Superpole 1, così come Max Neukirchner (Ducati), dodicesimo al termine e preceduto da Leon Haslam (Honda) e dal compagno di squadra Xavi Fores.