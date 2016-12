Superbike, il round di Magny Cours su Italia 1 e Italia 2

Da sabato 4 ottobre 2014, con il Gran Premio di Francia, gli appassionati delle due ruote potranno seguire IN ESCLUSIVA IN CHIARO SULLE RETI MEDIASET tutto il Campionato del Mondo Superbike 2014 (WSBK). Prove libere, qualifiche ufficiali, warm up e gare delle categorie Superbike, Supersport e Superstock: tutto in chiaro e in diretta su Italia 1, ITALIA 1 HD e Mediaset Italia 2, per un totale di 14 ore a weekend. Inoltre, su www.sportmediaset.it si potrà seguire in live streaming l’intero weekend del Campionato del Mondo Superbike, in simulcast con Italia 1 e Mediaset Italia 2. L’utente potrà anche commentare live l’evento, che, una volta concluso, sarà fruibile in qualsiasi momento anche su Videomediaset.it, con servizi, interviste e gare integrali. La telecronaca di prove libere e warm up su Mediaset Italia 2 è affidata a Max Temporali e Alberto Porta. La telecronaca di superpole e gare su Italia 1 e Mediaset Italia 2 è affidata alla “Voce” del motociclismo Guido Meda, con il commento tecnico del campione del mondo Max Biaggi. Ai box, in prima linea, pronti a raccogliere i commenti e le dichiarazioni a caldo dei piloti, ci saranno Ronny Mengo, Anna Capella e Paolo Beltramo. Al termine di ognuna delle due gare della classe Superbike al via “Fuori Giri”, condotto da Guido Meda e Max Biaggi. Produttore esecutivo: Andrea Cavalli.