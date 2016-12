Superbike: Marco Melandri vince anche gara2 a Jerez

Al via è Baz che trova lo spunto migliore, scattando dalla pole e tenendo la posizione di vertice. Melandri e Giugliano gli si accodano, beffando Guintoli e Sykes, e gestendo l'esuberanza di Rea, Laverty e Davies che nei primi giri si lanciano coraggiosamente nella mischia. Lo show però è affidato tutto a Giugliano che s'infila tra le due Aprlia, con una serie di sorpassi decisi e aggressivi. Ne approfitta anche Sykes che si butta dentro, sfilando la RSV4 numero 33 di Marco. Ma è Guintoli che spinge più forte di tutti, trovando il colpo di reni per passare al comando al terzo giro, mettendosi così dietro le verdone di Baz e Sykes. Con Melandri accodato, insieme alle Ducati che perdono leggermente terreno. Situazione calda, da cui si auto-elimina proprio Giugliano, che deve rialzare la 1199 R per un bloccaggio del posteriore dopo aver già iniziato la piega. Un'uscita di pista improvvisa, con conseguente parcheggio della Panigale nella sabbia. Una giornata nera per Davide, che torna a casa con un nuovo zero pesante. Aspetta invece la metà di gara Melandri, prima di svelare le sue carte e rispondere a Sykes, privandolo della seconda piazza. Ma il ravennate non va subito all'attacco della testa della corsa, ma prende saggiamente il ritmo e si porta agguerrito in scia alla RSV4 gemella del compagno di box. Solo a 5 giri dal termine, Marco infila con decisione e relativa facilità Guintoli. Sfruttando la migliore stabilità della sua Aprilia, derivata da un setting nettamente più efficace rispetto a quello del francese, che invece si ritrova in sofferenza con le gomme. Melandri quindi non amministra, tagliando il traguardo con ben +2.845 sugli inseguitori. Una vera prova di forza, che dimostra l'elevato feeling raggiunto tra l'italiano e la RSV4 Factory. Una doccia fredda per i rivali, che speravano di giocarsi diversamente le ultime gare della stagione. In particolare Guintoli che comunque si avvicina sempre di più a Sykes. Tom è sotto pressione, ma di fatto ancora stabilmente al comando della classifica iridata.