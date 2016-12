Superstock 600: Marco Faccani è Campione Europeo del 2014

Scattato per la quarta volta dalla pole position grazie ad un sensazionale 1'46"649 siglato nelle qualifiche ufficiali, il talentuoso pilota ravennate in sella alla Kawasaki Ninja ZX-6R #5 ottimamente preparata dal Puccetti Racing non ha commesso la minima sbavatura nei 13 giri della contesa, restando in prima posizione dallo spegnimento del semaforo fino all'esposizione della bandiera a scacchi. Per Marco Faccani e per tutta la squadra un trionfo che rappresenta il riconoscimento per il lavoro svolto, confermando la bontà del progetto San Carlo Team Italia condiviso dalla Federazione Motociclistica Italiana e dai suoi partner, fondamentali per il raggiungimento di simili traguardi sportivi. Impreziositi dalla sua amicizia ed insegnamenti che resteranno un tesoro inestimabile per tutti noi, il San Carlo Team Italia dedica questa vittoria a Doriano Romboni: sempre nei nostri cuori.



Marco Faccani (San Carlo Team Italia - Kawasaki ZX-6R #5) 1°: "Una giornata fantastica! Questa è stata forse la gara più difficile della stagione, molto tirata, con tempi competitivi e sempre con Caricasulo a stretto contatto. Non è stato facile, ma oggi volevo vincere gara e campionato: ci siamo riusciti e sono contentissimo, non si poteva chiedere di più. Desidero ringraziare tutta la squadra per questa stagione meravigliosa: adesso andiamo a Magny-Cours per divertirci!".