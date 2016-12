Superbike: Loris Baz firma la Superpole di Jerez

Al rientro dalla vacanze il francesino in verde spiazza tutti. E' un Baz scatenato, affilato e preciso, quello che si prende la sua seconda pole stagionale con grande determinazione. Un giro efficace, che mette in difficoltà gli avversari più tenaci, come Giugliano che si aggiudica il secondo tempo, dopo un dritto che lo priva di un ultimo tentativo. Davide che s'infila alla grande tra le due Kawasaki, e per soli 28 millesimi davanti ad un Sykes non particolarmente efficace. Il maestro della Superpole questa volta non brilla, non ingrana, ma chiude comunque con una prima fila importante nell'ottica della gara. Sotto le attese anche Melandri, che si accontenta della quarta piazza, dopo aver dominato gli ultimi due turni di libere. Ma il ravennate è consapevole di avere un passo di gara che per ora lo certifica potenziale favorito. Sembra invece più in difficoltà Guintoli, che si trova a soli 55 millesimi da Marco, ma di fatto continua a lavorare su un setting che non lo convince più di tanto. Un bel grattacapo per la sua sfida al titolo, che sembra sempre più in salita. E' infine notevole il guizzo di Laverty, che con la Suzuki continua a difendersi egregiamente, infilandosi tra la Ducati Davies e la Honda Haslam, raccolti in soli 2 decimi. Distacchi che si fanno ancora più ridotti, pochi millesimi, tra gli inseguitori Lowes e Rea. Una retroguardia che promette una ricca battaglia nelle due manche domenicali.