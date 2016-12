Superbike: Marco Melandri domina anche il quarto turno di libere

Si conferma in forma Marco Melandri, che resta in vetta alla classifica delle libere di Jerez anche nel quarto turno. Il pilota dell'Aprilia stampa in giro veloce in 1:41.644, precedendo Laverty (Suzuki, +0.290), poi le Kawasaki di Baz (+0.391) e Sykes (+0.510). Scende in quinta piazza Giugliano (Ducati, +0.618) seguito da Lowes (Suzuki) e Guintoli (Aprilia, +0.860). Risalgono le Honda di Haslam e Rea (9°, +1.120). Davies (Ducati, +1.140) è 10°.