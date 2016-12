Superbike, GP Spagna: a Baz le seconde libere

Quarto con la Suzuki è Laverty mentre Chaz Davies, con l'altra Ducati 1199 ufficiale, è quinto davanti a Melandri. Il leader del mondiale piloti Tom Sykes, con la Kawasaki, peggiore il secondo posto del mattino scendendo in settima posizione ma si mantiene davanti ai diretti rivali per il titolo ovvero Guintoli, ottavo con l'Aprilia, e Rea, decimo con la Honda. Nono Toni Elias. Gli altri italiani: Andreozzi è 12°, Canepa 14°, Corti 16°, mentre Scassa chiude il gruppo in 24.a e ultima posizione e dovrà sottoporsi a nuove visite mediche per avere l'ok definitivo dei dottori dopo il suo infortunio. "Sono molto contento - ha commentato Melandri, comunque secondo di giornata - , perché dopo quasi due mesi senza moto c’è sempre la paura di ricominciare. Invece ho visto che sia io che i ragazzi ci ricordiamo ancora bene come si lavora, mi sono sentito bene in sella e la mia RSV4 funziona alla grande. Nel pomeriggio, con temperature elevate, mi sono concentrato sul passo senza puntare a migliorare il tempo. Siamo partiti con il piede giusto, ora continuiamo così".