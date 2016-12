Superbike: Dorna propone di correre tre gare negli ultimi due round

L'organizzatore del mondiale Superbike , Dorna , insieme ai team, starebbe valutando la possibilità di disputare tre gare negli ultimi GP della stagione . Idealmente correndo una manche al sabato e due alla domenica, nei roundi Magny Cours e Losail (in notturna). Questo per assegnare i 50 punti rimasti in palio per la vittoria, dopo la cancellazione del GP di Welkom e non essendoci la possibilità di disputare una corsa alternativa .

Non sarebbero quindi previste variazioni sul programma di Jerez, prossimo appuntamento per le derivate di serie, in pista nel weekend del 7 settembre. Mentre non sembra prendere piede l'idea di assegnare doppi punti all'ultima corsa, come proposto tempo fa anche in Formula1.

Se Dorna e i team dovessero trovarsi d'accordo, sarebbe invece l'occasione per assistere ad un'interessante "prima volta" per le tre gare in un round! Nonché ad un finale di stagione assolutamente imprevedibile. Idea che piace all'Aprilia e alla Honda, che tengono il fiato sul collo alla Kawasaki. Questo renderebbe molto più difficile la difesa del titolo di Tom Sykes, attualmente in vetta al mondiale con 325 punti, ma marcato da Guintoli (281) e Rea (261). Al momento, però, si resta in attesa di comunicazioni ufficiali in merito.