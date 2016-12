Superbike: il Sudafrica non sarà sostituito

L'appuntamento del Mondiale Superbike in Sudafrica, in programma a Welkom il 19 ottobre e cancellato a causa del mancato completamento dei lavori necessari per l'omologazione del tracciato, non verrà rimpiazzato da nessun altro evento. Lo hanno reso noto la FIM e la Dorna attraverso un comunicato. In un primo momento si era parlato di Brno come possibile sostituzione di Welkom, con l'eventuale anticipazione della gara al 21 settembre.