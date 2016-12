Superbike: Tom Sykes in Superpole a Laguna Seca

Terza Superpole di fila per Sykes, che demolisce letteralmente il record della pista americana, scendendo sotto il muro del 1:22. Il campione del mondo in carica è protagonista di un giro da manuale, che gli vale anche ben mezzo secondo (abbondante) sugli inseguitori. Ovvero Guintoli e Davies, impegnati in un emozionante testa a testa tra Aprilia e Ducati, fino a trovarsi staccati di 45 millesimi soltanto. E' invece un soffio che vale +0.038, quello che costringe Giugliano ad accodarsi e aprire la seconda fila. Gestendo, però, il gap da Melandri, che accusa quasi 3 decimi di distacco, dalla coda della Rossa che lo precede. Laverty trova invece il colpo di reni inaspettato e buono per piazzarsi in scia alla RSV4 del ravennate. Infine, dietro, in terza linea, c'è Haslam che tiene a misura Baz ed Elias, in un trenino comunque parecchio distante dalla vetta. Ma il fanalino di coda della SP2 tocca a Rea, 10°, davanti a Lowes e Canepa. Con Niccolò che intanto si prende già la soddisfazione di essere la miglior EVO in griglia.