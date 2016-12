Superbike, Davies e la Ducati leader a Laguna Seca

Completano il novero dei qualificati alla Superpole 2 Davide Giugliano (Ducati) e Toni Elias (Aprilia), con quest’ultimo che ha perso il controllo della sua RSV4 all’ingresso del "Cavatappi", scivolando a bassa velocità sulla ghiaia. La caduta, senza conseguenze per lo spagnolo, ha però portato all’esposizione della bandiera rossa a quaranta minuti dal termine. Dovrà farsi strada attraverso il primo turno della Superpole Loris Baz (Kawasaki). Il francese, undicesimo, ha concluso con soli quattro millesimi di vantaggio sul primo dei piloti EVO, Niccolò Canepa (Ducati), grande interprete del tracciato di Laguna Seca. Dentro alla top-20 anche Alessandro Andreozzi (Kawasaki) e Leon Camier (MV Agusta), sostituto dell’infortunato Claudio Corti. Se per il marchigiano è la prima volta su questa pista, per l’inglese il debutto è completo: pista nuova e moto nuova, in quanto si tratta della prima giornata in sella alla F4 RR. Il pilota di casa Geoff May, per soli 14 millesimi di secondo, ha mancato l’accesso a quella che sarebbe stata una storica prima Superpole per il Team Hero EBR. Problema tecnico per l’altro alfiere della squadra, Aaron Yates, a diciotto minuti dal termine, con il motore della sua 1190RX che si è rotto nel tratto compreso tra le ultime due curve della pista. L’aretino Luca Scassa non è potuto scendere in pista, in quanto dichiarato unfit, ancora per lo stesso infortunio che lo aveva fermato anche a Portimao.