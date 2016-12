Superbike: Sylvain Guintoli firma il primo turno di prove a Laguna Seca

Sylvain Guintoli (Aprilia) si aggiudica il primo turno di prove libere della Superbike in America, girando in 1:23.861 sul tracciato di Laguna Seca. Alle spalle del francese, il campione del mondo in carica, Sykes (Kawasaki, +0.236) e il compagno di box, Melandri (Aprilia, +0.294). Segue la Ducati di Davies (+0.439) e la Honda di Rea (+0.453). Sesta piazza per Elias (Aprilia, +0.541), che per un soffio tiene dietro Haslam (Honda, +0.549).