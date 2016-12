Superbike, Camier sostituisce Corti a Laguna Seca

Niente Laguna Seca per Claudio Corti. Il pilota comasco è ancora alle prese con i postumi della brutta caduta nelle qualifiche di Portimao e non parteciperà alla trasferta in California del Mondiale Superbike. Per questo la MV Agusta ha annunciato che al suo posto correrà Leon Camier come suo sostituto nel round americano in programma nel fine settimana al "Mazda Raceway". L'inglese, classe 1986, vincitore dei campionati britannici classe 125 nel 2001, Supersport nel 2005 e Superbike nel 2009, correrà come wild card, contribuendo al continuo sviluppo della F4 RR.