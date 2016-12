Supersport: Kenan Sofuoglu in pole a Portimao

Kenan Sofuoglu (Kawasaki) conquista la pole di Portimao, classe Supersport, girando in 1:45.924 e precedendo Van Der Mark, staccato di +0.078 con la sua Honda. Funziona anche la strategia della MV Agusta, che dopo aver lavorato per la gara, risale fino alla terza piazza con Cluzel, a +0.165. Dietro le Honda di Kennedy, De Rosa e Zanetti, raccolti in 7 decimi. Mentre Roccoli 10° è marcato da Tamburini, Rolfo e Bussolotti.