Superbike, gli orari tv di Portimao

Da sabato 5 luglio 2014, con il Gran Premio di Portogallo, gli appassionati delle due ruote potranno seguire IN ESCLUSIVA IN CHIARO SULLE RETI MEDIASET tutto il Campionato del Mondo Superbike 2014 (WSBK). Prove libere, qualifiche ufficiali, warm up e gare delle categorie Superbike, Supersport e Superstock: tutto in chiaro e in diretta su Italia 1, ITALIA 1 HD e Mediaset Italia 2, per un totale di 14 ore a weekend. Inoltre, su www.sportmediaset.it si potrà seguire in live streaming l’intero weekend del Campionato del Mondo Superbike, in simulcast con Italia 1 e Mediaset Italia 2.