Superbike: Tom Sykes firma una Superpole da record a Misano

SP2 - Le prime gomme per i giri lanciati vengono spese con inedita velocità. Nei box si sente l'importanza della qualifica italiana. Con Giugliano subito sotto il muro del 36", con il passaggio in 1:35.950. Tempo ancora lontano dal record della pista (1:35.001, Corser 2010), ma altrettanto valido per tenere subito dietro Guintoli e Davies. Melandri intanto si ferma a +0.325, col quarto tempo davanti a Baz ed Elias. Tutti dentro i 4 decimi di distacco dalla vetta. Mentre va oltre il mezzo secondo di ritardo il primo tentativo di Sykes, che resta dietro in compagnaia delle Honda e delle Suzuki, qui più lente delle moto italiane e mai davvero in partita per la pole.



Si infuocano gli ultimi 5 minuti, con tutti i top riders in pista. E' ancora Giugliano l'uomo da battere, quello che si lancia con grande cattiveria agonistica tra i cordoli del tracciato della Riviera. Mostruoso il tempo che ne deriva: 1:35.079. Grande differenza fatta dal ducatista, che lascia dietro Guintoli, ancora, ma per soli 27 millesimi! Mentre Melandri ed Elias sempre in tandem, risalgono rispettivamente al 3° e 4° posto. Per pochissimo. Perché Baz s'infila tra le due Aprilia, parcheggiando la sua verdona in quarta posizione. Finché non arriva Sykes. Mister Superpole si conferma specialista della qualifica, fermando il cronometro sul 1:34.883 e battendo così il record dell'australiano. Lo stato di forma della ZX-10R viene poi ribadito anche da Baz, che si migliora, confermandosi al quarto posto finale; e facendo scalare Melandri in quinta piazza.



SP1 - E' un Toni Elias scatenato, quello che si prende il miglior tempo nel primo step di qualifica di Misano. Lo spagnolo di casa Aprilia gira in 1:35.961, precedendo un altrettanto determinato Canepa con la Ducati 1199 Panigale R EVO, staccato di +0.573. Entrambi ammessi alla SP2, lasciando dietro Salom (Kawasaki EVO, +0.882) e Baiocco (Ducati, +0.970). E' ancora Badovini che con la Bimota BB3 EVo precede la MV Agusta F4 RR di Corti, marcati stretti dal rientrante Barrier con la BMW S1000RR EVO.